Erdoğan, Afrika’yı en çok ziyaret eden lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sudan ziyaretiyle birlikte başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 28 Afrika
ülkesini ziyaret ederek, dünyadaki liderler arasında "Afrika'yı en çok ziyaret eden lider" oldu. Afrika ziyaretlerine 2004 yılında Mısır gezisiyle başlayan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri sürekli artan bir grafik çizdi. Bu dostluk ilişkileri, ülkeler arası ekonomik ve ticari ilişkilere de olumlu yansıdı. Erdoğan, başbakanlığı döneminde 12 Afrika ülkesine 24 ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kıtada en fazla gittiği ülke Mısır oldu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Afrika ziyaretlerine önem veren Erdoğan 2014 yılında ilk olarak 19 ve 20 Kasım'da Cezayir ve Ekvator Ginesi'ne gitti. Sudan-Çad-Tunus'tan oluşan son gezisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde ziyaret ettiği Afrika ülkesi sayısı ise 18'e ulaşacak.