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yarın okula başlıyor

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017
Filistinli Muhammed yarın okula başlıyor
, down sendromlu et-Tavil ve ailesi için her türlü kolaylığın sağlanması talimatını verdi. Muhammed yarın itibariyle İstanbul Ataşehir'deki özel bir okulda yıl sonuna kadar Türkçe dil eğitimi alacak. Daha sonra mesleki eğitimden yararlanacak. Muhammed'e Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı uzman psikologlar da destek verecek. Muhammed, aşçılıktan sportif faaliyetlere kadar ilgi duyduğu birçok alanda kendini geliştirebilecek. Muhammed'in kolon kanseri olan anne ve babasının tedavilerine de başlanacak ve aileye iş imkânı sağlanacak.
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Filistinli Muhammed yarın okula başlıyor
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