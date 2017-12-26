Gülen Vakfı’nın eski müdürü Ümit Akdemir'den flaş açıklama!

İşte Ümit Akdemir'in açıklamalarından başlıklar…

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA HAKARET VE TEHDİT EDİYOR

Teröristbaşı Gülen 15 Temmuz darbesinden sonraki vaazlarını dikkatli dinleyin. 15 Temmuz darbesini engelleyen kahraman vatandaşlarımızdan "koyun, katil sürüleri, aptallar, yakında göreceksiniz" şeklinde tehditler savuruyor. Hata bir konuşmasında demokrasi nöbetlerine giden halka "siz öyle düğün dernek kurun eğlenin, aptallığınızı sonradan anlayacaksınız" şeklinde hakaret ediyor. Teröristbaşı Gülen'in en büyük hedefi 15 Temmuz kahramanlarını yargılatmaktı. Vaazlarındaki satır aralarından bu intikam duygusunu görebilirsiniz. Bu KHK'yı FETÖ ağzı ile eleştirenlerin ne yapmak istediklerini merak ediyorum.

SON KHK'YI ELEŞTİRENLER FETULLAH'IN İNTİKAM DUYGULARINA HİZMET EDİYOR

Bugün son Kanun Hükmünde Kararname ile 15 Temmuz darbesini engelleyen sivil vatandaşlarımız yargı korumasına alındı. Bu FETÖ'ye vurulmuş en büyük darbe. Bu gerçeği göremeyen, bu KHK'yı eleştirenleri hayretle izliyorum. Bunlar bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'nün intikam duygularına hizmet ediyor. Son KHK'yı eleştirenleri yanyana koyun. Hepsinin ortak özelliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olmalarıdır.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNE FIRSAT GEÇSE İLK BU KAHRAMANLARI YARGILAR

FETÖ'cü hainlerin sosyal medyadaki tetikçilerine dikkatli takip edin. Hepsinin 15 Temmuz kahramanlarından nefret ettiklerini ve intikam hisleri ile dolu olduğunu göreceksiniz. Peki bu durumda devlet ne yapmalı? Cumhurbaşkanımızın bir talimatı ile sokağa çıkaran FETÖ darbesini önleyen bu insanların yargı korumasına alınmasından daha doğal ne olabilir? Ne yapılacaktı yani? Fetullah'ın ve FETÖ'cü hainlerin eline mi terkedecekti? Yarın Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener'in eline fırsat geçse bu kahramanların yargılanmayacağını kim garanti edebilir?

FETÖ'CÜ HAİN SEMİH TERZİ'NİN YAKINLARI ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'E TAZMİNAT DAVASI AÇMADI MI?

Bir örnek vereyim. Semih Terzi'nin yakınları, 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Halisdemir'in ailesine tazminat davası açmak için teşebbüste bulunmadı mı? Uluslararası mahkemelerde bu konuda birçok girişim var. FETÖ'ye son dönemde vurulmuş en büyük darbelerden biri bu son KHK olmuştur. Hükümet bence doğru bir adım attı. Tekrar ediyorum bu düzenlemeye karşı çıkanlar, kim olursa olsun, bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'ye hizmet ediyor.