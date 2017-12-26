Jandarma 36 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde Silivri ağırlıklı olmak üzere Trakya bölgesinde meydana gelen 36 adet faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri'de meydana gelen bir hırsızlık olayının ardından harekete geçen Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda S.K. isimli kişiyi tespit etti.

ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI

Yapılan araştırmalar sonucunda S.K.'nın örgüt kurarak beraberindeki 9 kişi ile birlikte hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelileri takibe devam eden ekipler, şüphelilerin Trakya bölgesinde birçok hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Ortaya çıkan veriler doğrultusunda, şüphelilerin hırsızlığı meslek haline getirmiş olabilecekleri, geçmişte de benzer olaylara karışmış olma ihtimalleri değerlendirilerek araştırmalar derinleştirildi. Yapılan takipler ve araştırmalar neticesinde şüpheli şahısların Trakya bölgesindeki farklı illerde 36 adet faili meçhul olaya karıştıkları belirlendi.

ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI

Başka bir suçtan da arama kaydı bulunan örgüt lideri S.K., Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu yol emniyetinde yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütünün, malzemeleri çaldıktan sonra Avcılar ve Esenyurt'ta bulunan ikinci el eşya satan şahıslara sattıkları ve bu şekilde örgüte finans sağladıkları anlaşıldı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında 9 şüpheli daha yakalanırken suçta kullanılan 1 adet araç, 36 bin 700 TL nakit para, 2 binden fazla inşaat yapımında kullanılan malzeme, 1 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 500 kilogramdan fazla enerji kablosu, 7 adet cep telefonu ile 3 adet flaş bellek ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan 10 şüpheli suç örgütü kurmak ve suç örgütüne üye olmak, nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, vergi usul kanununa muhalefet ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 4 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları ile yargılanmak üzere çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.