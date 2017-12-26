Haberler > Gündem Haberleri > Muş'ta terör operasyonu! 9 kişi tutuklandı

'ta terör operasyonu! 9 kişi tutuklandı

'ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26.12.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 12:14
Muş'ta terör operasyonu! 9 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, terör örgütünün talimatları doğrultusunda Varto ilçesinde 2015'te sözde "özerklik/öz yönetim" ilanına katıldıkları tespit edilen 10 zanlının ikametinde arama yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramalarda örgütün sözde 'değer ailesi' olarak belirlediği liste, sözde 'halk meclisi' olarak belirlediği liste, PKK/KCK adına faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve sorumluların bulunduğu liste ele geçirilmiştir. Ayrıca KCK/TM alan yapılanmasına bağlı basın komitesi içerisinde faaliyet yürüten ve yurt dışında yayın yapan Mezopotamya Haber Ajansında muhabirlik yaptığı tespit edilen Seda kod adlı bir kişi ile 11 kişi gözaltına alınmıştır. Adli makamlarca 9 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş'ta terör operasyonu! 9 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN