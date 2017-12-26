Haberler > Gündem Haberleri > Suikastın şifresi Türkiye’de çözülecek

Suikastın şifresi ’de çözülecek

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017
Suikastın şifresi Türkiye’de çözülecek
'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u suikast düzenleyerek öldüren polis memuru 'ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresinin kırılması için Emniyet ve birlikte çalışacak. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, SABAH'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Söz konusu harf ve rakamlardan oluşan şifre çok kolay kırılan bir şey değil. Kendi yazılımlarımızla birlikte satın aldığımız yazılımlar da var. Biz bu işi burada çözmeye çalışacağız" dedi. Hatırlanacağı üzere Altıntaş'ın telefonunun şifresi bütün çalışmalara rağmen kırılamamış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırgan Altıntaş'ın telefon şifresinin kırılması için merkezli bir firmayla temasa geçmişti. Cumhurbaşkanı 'ın da yer aldığı bir toplantıda BTK'ya olaya el atmaları için talimat verilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suikastın şifresi Türkiye’de çözülecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN