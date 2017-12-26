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Vali yardımcısına 9 yıl hapis cezası

Giriş Tarihi: 26.12.2017
Vali yardımcısına 9 yıl hapis cezası
Adana'da davasında tutuklu yargılanan eski Adana Vali Yardımcısı Ahmet Beyoğlu, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Sivas: Emniyet kadın mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında, 2014'ten sonra meslekten ihraç edilen 13 emniyet müdür yardımcısının eşi gözaltına alındı.
Antalya: Örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında askeri imam S.T.'nin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.
Samsun: 11 ByLock'çu gözaltına alındı.
Eskişehir: Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Hava Pilot Üsteğmen Ö.A. gözaltına alındı.
Kocaeli: 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Yüksel MENEKŞE
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Vali yardımcısına 9 yıl hapis cezası
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