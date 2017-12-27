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Adalet Bakanı Gül'den 'li Aldan'a sert tepki

() Muğla Milletvekili 'ın bir radyo programında şehitleri ile ilgili yaptığı açıklamalara Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tepki gösterdi. Bakan Gül CHP milletvekili Ömer Süha Aldan için "bilinçaltının dışa vurumu olan bu edepsiz ve alçakça açıklama, 15 Temmuz'da canını ortaya koyan milletimize ağır bir hakarettir". dedi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 21:04
Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Aldan'a sert tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, () Muğla Milletvekili 'ın bir radyo programında şehitleri ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bulunan Bakan Gül, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı üzerinden tepki çeken açıklamalar yapan CHP'li Ömer Süha Aldan'yı eleştirdi.

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"EDEPSİZ VE ALÇAKÇA"
Gül, "CHP milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, son KHK ile ilgili haddini ve maksadını aşan garabet açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Adeta darbe girişiminin başarısız oluşuna üzülmüş bir bilinçaltının dışa vurumu olan bu edepsiz ve alçakça açıklama, 15 Temmuz'da canını ortaya koyan milletimize ağır bir hakarettir. Bir milletvekilinin görevi milletimize hakaret ederek darbeci katillere kalkan olmak değildir. Bu konuda CHP yönetimi ve söz konusu milletvekili, başta kendi seçmeni olmak üzere milletimizin tamamından özür dileyene kadar meselenin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Aldan'a sert tepki
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