Adana’da Adil Öksüz operasyonu

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin toplantılar düzenlediği bir otelin sahibi ve müdürünün de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Firari FETÖ imamı Adil Öksüz'ün de darbe girişiminden 4 ay önce otelde toplantı yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K. gözaltına alındı. K.E.'nin müdür olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde örgütsel toplantılar düzenlediği, örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden para toplayarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edildi. FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de beraberindeki kişilerle bu otelde 2016'nın mart ayında bu otelde kaldığı ve bir toplantı yaptığı da belirlendi.

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