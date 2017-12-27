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Ağlama anam, senin milyonlarca evladın var

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017
Ağlama anam, senin milyonlarca evladın var
Hakkâri Şemdinli'de teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen 2 asker uğurlandı.
Piyade Seyfettin Orkun Çil'in (25) Adana Ceyhan'da, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26) ise Kahramanmaraş'ta 5 bin kişinin katıldığı törenle uğurladı. Vatandaşlar, şehidin annesi Fatma Çam'ı "Ağlama anam, milyonlarca evladın var" diyerek teselli etmeye çalıştı.
Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu (23) da Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra devlet protokolünün katıldığı törenle uğurlandı.
Şehidin cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.
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Ağlama anam, senin milyonlarca evladın var
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