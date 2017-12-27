Ağlama anam, senin milyonlarca evladın var

Hakkâri Şemdinli'de teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen 2 asker uğurlandı.
Piyade Uzman Çavuş
Seyfettin Orkun Çil'in (25) Adana Ceyhan'da, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26) ise Kahramanmaraş'ta 5 bin kişinin katıldığı törenle uğurladı. Vatandaşlar, şehidin annesi Fatma Çam'ı "Ağlama anam, milyonlarca evladın var" diyerek teselli etmeye çalıştı.
Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu (23) da Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra devlet protokolünün katıldığı törenle uğurlandı.
Şehidin cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.