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Başbakan Yıldırım Kralı Selman ile görüştü

Başbakan  ve  Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Irqa Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi 1 saat sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 13:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 13:52
Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da yer aldı.

KUDÜS'ÜN STATÜSÜNE VERİLEN ÖNEM VURGULANDI

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın ile görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, Türkiye'nin, köklü tarihi, dini ve beşeri bağlarının bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden ile ilişkilere verdiği önem vurgulandı.

GÜÇLÜ BİR MESAJ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, bölgedeki sınamalar ve sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Kudüs'ün statüsüne verilen önemin vurgulandığı görüşmede, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Kral Selman ise Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kral Selman, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile istişare ve işbirliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi.

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Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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