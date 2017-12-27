Darbeye direnmek meşru müdafaa

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, son KHK
'nın bundan sonra işlenecek suçlarda sivillere yargı muafiyeti getirdiğine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.
'SONRASINI, ÖNCESİNİ KAPSAMIYOR'
15 Temmuz
'dan öncesini kapsamadığı gibi 16 Temmuz'dan sonrasını da kapsamayan bir düzenlemedir. Anamuhalefetin yaptığı çarpıtma, art niyetli yorumlardır. Bu sadece toplumumuzun içerisine fitne sokmak için, insanları birbirinin karşısına dikmek için çarpıtılmış bir yorumdan başka bir şey değildir. Bu madde geleceği düzenlemiyor, bundan sonraki olayları düzenlemiyor, geçmişe dönük bir hukuka uygunluk düzenlemesidir.
'ÜSTÜ KAPALI TEHDİT VAR'
"Darbe
oluyor" dediklerinde vatandaş tankın önüne çıkmayacak mı? Bu millet 15 Temmuz'da verdiği dersin daha büyüğünü bu darbeyi yapanlara verecektir. Düzenlemeye yönelik eleştiriler 'Bir daha darbe teşebbüsü olursa, tankların üzerine çıkmayın, askerleri tanklardan indirmeyin, onlara göğsünüzü siper etmeyin' şeklinde üstü kapalı tehdit göndermekte. Kötü niyet var.
Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yok. Güneş gibi ortada her şey. İki maddeyi 668 sayılı KHK'daki fıkrayı hem de yeni madde ile gelen fıkrayı birlikte değerlendirdiklerinde bu yorumların çarpıtma olduğu görülür.
15 Temmuz darbe teşebbüsü ve o darbe teşebbüsü kapsamında yapılan her bir eylem terör eylemi kabul edildiği için onları kastediyor. Vatandaşın yaptığı eylemleri kastediyor burada. Mahkemelerde dosyalar var ve hükmün tarihi belli. O açıdan da bu düzenleme nettir, açıktır, eksiği yoktur, yeni düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır.
'SUÇ YOK Kİ AF OLSUN'
Bu düzenleme için "genel veya özel veya örtülü aftır" demek, şehitlerimize, gazilerimize hakarettir, büyük bir saygısızlıktır. Çünkü af suç işleyenler hakkında yapılır. 15 Temmuz'da direnen vatandaşlar bir suç işlemedi. CHP
eğer 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa çıkıp onu açıklaması gerekir. Olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir. Buna af diyenler darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar.
KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ DİLİ...
FETÖ
'nün bazı tereddütleri ve o örgütün sözcülüğünü yapan CHP, bu darbe teşebbüsünü engelleyen kahramanlar üzerinden onları tehdit eden, doğrudan veya dolaylı açıklamaları oldu. Yargılanan FETÖ'cü sanıkların şehit yakınlarına dönük tehditleri var. Kılıçdaroğlu
'nun Meclis'te bazı açıklamaları var. Meydanlara çıkmış insanlarımızı "kamu malına zarar verdin, sen tankın içindeki darbeci askeri çıkardın onun elini ayağını bağladın, çıkarırken onu darp ettin" diye oradan kalkıp bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Bunlara karşı tazminat davası mı açılacak? Kim ne düşünüyorsa açık açık söylemeli. Benim gördüğüm, FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuyor. Bu yanlıştır ve bu düzenlemelerin için de vatandaşlarımızın bundan sonraki yapacakları eylemleri kapsamamaktadır.
'İSTENDİĞİ ZAMAN ÇIKAR'
(KHK'nın Meclis tatildeyken çıkarılması) Hükümet KHK'yı dilediği zaman çıkarma hakkına anayasanın verdiği yetkiyle sahiptir. "Meclis çalışınca hükümet kararname çıkarabilir, bunun dışında çıkaramaz" diye bir şey yoktur. OHAL'in gerektirdiği durumlar olduğu müddetçe hükümet kararname çıkarabilir.