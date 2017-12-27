E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde son günlerde büyük yoğunluk yaşanıyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı 22 Ocak Cuma günü verilecek karneler ile sona eriyor. Bu nedenle okullarda son sınavlar ve sözlü notları açıklanmaya başladı. e okul öğrenci giriş ekranı ile çocuklarının notlarını görüntülemek isteyen veliler internet üzerinden e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret ediyorlar. İşte e o-Okul öğrenci giriş sistemi...

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA



E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.

KULLANIM ALANLARI

Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistem Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır. e-okul sistemi üzerinden öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na erişilebilmektedir.