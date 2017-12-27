Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Elazığ
İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler Palu ilçesinde uyuşturucu
ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kilo 405 gram toz esrar, bir miktar metamfetamin, hassas terazi ve ara aparat olarak kullanılan çeşitli düzenekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.