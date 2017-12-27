Engin Ardıç yazdı: Demek ki balon





İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Evde oturmaktan canı sıkılan, "eski Demirelci" güzel bayanlar, işsiz kalmış ve modası geçmiş bazı milliyetçi gazeteciler, geniş kitlelerin tanımadığı, ancak kendi camialarında adları geçen ülkücü "kazip" şöhretler... Kadro dedikleri bu.

İyi Parti'nin ülkede "sosyolojik" bir karşılığı yok.

Zaten adında da "siyasi bir meymenet" yok.

Bu partinin "Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine karşıyız"dan öte verdiği vereceği bir siyasi mesaj da yok.

Dolayısıyla, "MHP içinde Bahçeli'yi beğenmeyenlerden" alacağı oydan başka oyu da olmayacak.

Reklamını ister şimdi yapın, ister seçim yaklaşınca...

İster İndira Ghandi'ye benzetin, ister Margaret Thatcher'a... (Golda Meir'i karıştırmayın, ters teper. Dilerseniz Nene Hatun ya da Halide Edib falan diyebilirsiniz.)

Yüzde 5 alırsa başarılı sayacağız, alkışlayacağız.

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