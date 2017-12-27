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Engin Ardıç yazdı: Demek ki balon

Engin Ardıç bugünkü yazısını büyük beklentilerle kurulan ancak istedikleri toplumsal karşılığı bulamayan ’in iyi Parti’sine ayırdı. Sık sık gündeme gelen FETÖ bağlantıları nedeniyle toplumun şüpheyle yaklaştığı ve medya desteğini kaybetmeye başlayan İyi Parti’nin “Topluma söyleyecekleri bir sözü yok” diyen Engin Ardıç yazısını şu cümle ile bitirdi: “Yüzde 5 alırsa alkışlayacağım."

Giriş Tarihi: 27.12.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 09:36
Engin Ardıç yazdı: Demek ki balon



İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Evde oturmaktan canı sıkılan, "eski Demirelci" güzel bayanlar, işsiz kalmış ve modası geçmiş bazı milliyetçi gazeteciler, geniş kitlelerin tanımadığı, ancak kendi camialarında adları geçen ülkücü "kazip" şöhretler... Kadro dedikleri bu.
İyi Parti'nin ülkede "sosyolojik" bir karşılığı yok.
Zaten adında da "siyasi bir meymenet" yok.
Bu partinin "Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine karşıyız"dan öte verdiği vereceği bir siyasi mesaj da yok.
Dolayısıyla, "MHP içinde Bahçeli'yi beğenmeyenlerden" alacağı oydan başka oyu da olmayacak.
Reklamını ister şimdi yapın, ister seçim yaklaşınca...
İster İndira Ghandi'ye benzetin, ister Margaret Thatcher'a... (Golda Meir'i karıştırmayın, ters teper. Dilerseniz Nene Hatun ya da Halide Edib falan diyebilirsiniz.)
Yüzde 5 alırsa başarılı sayacağız, alkışlayacağız.

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Engin Ardıç yazdı: Demek ki balon
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