Erdoğan’dan Çad’a FETÖ teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan dün, Sudan, Çad
ve Tunus'u kapsayan 4 günlük Afrika
turunun ikinci durağı Çad'ın başkenti Encemine'ye geçti. Cumhurbaşkanı İdris Debi
, Erdoğan'ı Encemine Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları söyledi:
Çad'ı ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek isterim. Çad, Afrika'da önem verdiğimiz bir ülke. Biz kendimizi Afrika'nın olduğu kadar bunun yanında Çad'ın da bir kaderdaşı olarak görüyoruz. Saygı ve işbirliğine dayalı, kazan kazan esasına yönelik bu temelde uzun vadeli bir işbirliği geliştirmek istiyoruz.
Kardeşim Cumhurbaşkanı Debi'ye FETÖ terör örgütünü kendilerinin de bu ziyaretimizde terör örgütü olarak ilan etmesinden dolayı şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Ülkem geçen sene hain bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Çad hükümeti bu süreçte her zaman yanımızda yer aldı. Darbe teşebbüsüne destek veren ve darbe teşebbüsünün bizzat içinde olan örgütün uzantılarıyla mücadelemize de destek verdi.
Çad'daki FETÖ iltisaklı okulların tamamı Maarif Vakfımıza devredildi. Maarif Vakfımız, Çad Milli Eğitim Bakanlığı ile burada hizmetlerin en güzelini eğitim-öğretim alanında verecek. Buradaki öğrencilerin Ankara, İstanbul'daki evlatlarımızdan hiçbir farkı olmadığını özellikle ifade etmek isterim. Tabii bizler de Çad'ın terörle mücadelesinde her daim yanında olacağız. Çad Cumhurbaşkanı Debi ise Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye büyük bir ülkedir" dedi. Eğitim-öğretim konusunda Maarif Vakfı ile çalışmaların sürdüğünü belirten Debi, "Artık okullarımız teröristlerin elinde değil, güvenli ellerde bulunmaktadır. Çocuklarımız iyi koşullarda eğitim almaya devam edecektir ve teröristler tarafından eğitilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 15 Temmuz'da bir terörist eylemden kurtulduğunu belirten Debi, terörle mücadelede işbirliğinin önemine işaret etti
ABEŞELER COŞKUYLA KARŞILADI
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın resmi törenle karşılandığı Encemine Uluslararası Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceği güzergahta coşkulu bir kalabalık toplandı. Çadlılar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Türk ve Çad bayrakları taşıyan halk "Erdoğan burada" diye şarkılar söyledi. Coşkulu kalabalık arasında Abeşe olarak da bilinen ve Osmanlı döneminden kalma Türk kökenli yaklaşık 200 Çadlı da yer aldı. Türk bayrakları taşıyan Abeşeler, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı. Abeşeler, yöresel müzikleri eşliğinde sevgi gösterilerini sürdürdü. Erdoğan da bu sırada makam aracının camını açarak, Abeşelere el salladı.