FETO’dan ‘öldürün’ talimatı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında ilginç tespitlere yer verildi. FETÖ/ PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in, darbe girişiminden 5 ay önce, 5 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada örgüt üyelerine, "kılıcın hakkını verin" diyerek, öldürme talimatı verdiği belirtildi. Gülen'in bu konuşması ile huzurunda kılıç kuşanan TSK içindeki örgüt üyelerine, 'düşmanla karşılaşıldığında kılıcın hakkını vermek gerektiği' mesajıyla ileride gerçekleştirilecek bir darbe girişimine hazır olmaları yönünde subliminal mesaj verdiği aktarıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Kasım'daki duruşmada açıkladığı kararında, sanıklardan 8'ine ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası vermişti.

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