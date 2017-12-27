Hatay merkezli suç örgütü operasyonu! 20 gözaltı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uzun süreli fiziki ve teknik takip sonucu suç örgütüne yönelik Hatay ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, küçük yaşta erkek çocuğuna cinsel saldırı, cinsel saldırıya teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ikametten hırsızlık, gümrük kaçakçılığı, yağmaya teşebbüs, kesici aletle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığı belirlenen, 2'si kadın 20 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve otomobillerindeki aramada, 2 tabanca, 3 şarjör, 30 fişek, 2 pompalı tüfek, 8 av tüfeği fişeği, bir kuru sıkı tabanca ve 44 fişek, bir çelik yelek ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 8 kişinin arandığı öğrenildi.