Hukukçular: Doğru bir düzenleme, geleceği kapsamaz

Hukukçular, FETÖ'cü darbe girişiminin önlenmesi sırasında kahramanca mücadele veren sivillere yargı muafiyeti getirilmesinin 15 -16 Temmuz'la sınırlı doğru bir düzenleme olduğunu ve geleceği kapsamadığını belirtti. İşte başta CHP
olmak üzere bazı kesimlerin, algı operasyonlarıyla toplumu yanıltmaya çalıştığı düzenlemeyle ilgili hukukçu görüşleri:
HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ:
Bundan kimin yararlanacağına da, nihai olarak yargı karar verir. Bir tür hukuka uygunluk sebebi konulmuştur. Yani yangın tehlikesini önlemek için kapıyı kırarsanız, kapıyı kırmaktan sorumlu olmazsınız.
GENEL BİR DÜZENLEME DEĞİL:
Gelecekte muhtelif sivil olaylara bağışıklık getiren bir düzenleme değildir. Sorumluluk muafiyetleri hukukta kullanılır. Kullanılması da zorunludur.
SUÇUN ÖNLENMESİ SORUMLULUK MUAFİYETİ:
Meşru müdafaa, zorunluluk (ıztırar) hali, suçun önlenmesi halleri de bir tür sorumluluk muafiyetidir. Bu tür muafiyetten kimin yararlanıp yararlanmayacağına nihai olarak yargının karar vermesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir. Bu kararı idareye bırakamazsınız, yasama yoluyla da zaten yapamazsınız.
15 VE 16 TEMMUZ İŞARET EDİLİYOR:
Hükümde 15 Temmuz'a açıkça yer verilmiş ve darbe eylemlerinin bastırılmasıyla 16 Temmuz işaret edilmiştir.
VATANDAŞA KAMU DAVASI AÇILMASIN DİYE:
Düzenlemenin amacı sivil eylemlerde zarar gören kamu mallarına ilişkin; sivillerle ilgili kamu malına zarar verme suçundan soruşturma yapılmasın, tazminat davası açılmasın (eğer muafiyet olmasa devletin kurumları bunu yapmak zorundadır) işlem yapılmış olanlar varsa bunlar düşsün diyedir. Yani gerçekleşmiş bir olayın adil olmayacak hukuki komplikasyonlarına ilişkin doğru bir önlemdir.
CHP DÖNEMİNDE UYGULANMIŞTI
CHP'nin tartışma konusu yaptığı KHK'nın 121'inci maddesine benzer düzenleme, tek parti döneminde de yapılmış. 20 Temmuz 1931'de çıkarılan 1850 sayılı yasa ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan isyanlar karşısında aynı yola başvuruldu. Ağrı ve civarındaki olayları bastırmak için çıkarılan yasa "askeri kuvvetler ve devlet memurları ve bunlarla birlikte veya bunların emriyle ayrıca hareket eden bekçi, korucu, milis ve ahali tarafından isyanın ve bu isyanla alâkadar vakaların tenkili emrinde gerek müstakilen ve gerek müştereken işlenmiş efal ve harekat suç sayılmaz" şeklinde düzenlenmiş, bu yasayla sivil vatandaşların yargılanmasının 6 ay süreyle önüne geçilmişti.