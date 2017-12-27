İstiklal şairi Akif 81. yılında anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organize ettiği programda İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, kabrinin bulunduğu Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Ersoy'u vefatının yıldönümünde öğrencilerle, edebiyatçılarla, şairlerle birlikte yad etmek için toplandıklarını belirterek, "Mehmet Akif, her yanıyla bir ahlak abidesidir. Şiirleri, hayatı, yazdıkları ve yaşadıklarıyla topluma öncü ve önder olmuş bir şahsiyettir" değerlendirmesinde bulundu.

ASIM'IN NESLİ ONU BIRAKMADI

Bıyıklı, şair Sezai Karakoç'un Akif'e, "Ey şair, boşuna yaşamadın, boşuna savaşmadın ve boşuna ölmedin" dediğini hatırlatarak, "Bugün mezarı başında toplanan gençlik ve onun ideali olan Asım'ın nesli, onu hiç yalnız bırakmıyor. Öncüleri olmayan milletlerden öncüler çıkmaz. Akif de Türk milletinin öncüsüdür. Ömrünü milletine adamış insanların, milletimizin kalbinde sevgisinin hiçbir zaman bitmediğine şahit oluyoruz. Gençlerimizin gözlerindeki Akif ve İstiklal Marşı sevgisi, onun mesajının yerine ulaştığının en büyük göstergesidir" dedi. Akif'i anma programı kapsamında, TYB şubesinin olduğu Kızlarağası Medresesi'nde de bir panel gerçekleştirildi. İki oturum halinde düzenlenen programda Akif'ten şiirler de okundu.

BİZE YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı, milli değerleri, karakteri ve idealleri yansıtan eserleriyle, şiirleriyle ve mücadeleci kişiliğiyle bugünü aydınlatmaya ve yol göstermeye devam eden Mehmet Akif Ersoy'u, rahmetle, minnetle yad ettiğini belirtti. Mesajda, "İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Akif, dünyadaki tüm Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir" ifadeleri yer aldı.