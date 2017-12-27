‘Kaos timi’ mahkemede

İddianameye göre, emniyetin yardımcı istihbarat elemanlarından İ.Ö.'nün tanık olarak verdiği ifade üzerine soruşturmaya başlandı. 1995'ten beri yardımcı istihbarat elemanı olarak çalıştığını, 2005'te DHKP/C içinde haber alma görevine devam ettiğini anlatan İ.Ö., istihbaratta görevli amiri Halil Karakuzulu'nun kendisine "DHKP/C İstanbul sorumlusu Asuman Akça'yı angaje ettik. Bu sayede DHKP/C'yi kontrol altında tutabileceğiz ve seni örgüt içinde hızla yükselteceğiz" dediğini aktardı.

"ERHAN TUNCEL'İ ÖLDÜR"

İ.Ö., FETÖ'cü polislerin kendisinden Asuman Akça ile Dink cinayetinden yargılanan istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in öldürmesini istediklerini de anlattı. İ.Ö'nün ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmada, FETÖ'nün, DHKP/C'ye sızarak, bu örgüt içinde "kaos timi" kurdurduğu belirtildi.

DHKP-C içine sızıp kaos timi kurmakla suçlanan FETÖ elemanlarına dava açıldı. O davanın ilk duruşmaları dün ve önceki gün Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı. İlk duruşmaya tutuklu sanıklardan eski polis Mustafa Eren ve avukat Süleyman Taşbaş ile tutuksuz polis İsmail Aşı katıldı. Tutuklu eski polis şefleri Ali Fuat Yılmazer, Mustafa Evcil ve Ferdi Taşkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulundukları cezaevinden mahkeme salonuna bağlandı.

Kocaeli Cezaevinde tutuklu olan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gürkan Türkoğlu ise SEGBİS'le duruşmaya bağlanmayı kabul etmedi. Eski Emniyet Müdürü Serdar Bayraktutan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın ise firari olduğu kaydedildi. Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer ise ek klasörlerin gelmediğini söyleyerek savunma yapmayacağını kaydetti.