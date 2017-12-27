Sömürgeciler gibi değiliz, birlikte üretip kazanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad
Cumhurbaşkanı Debi ile birlikte, TürkiyeÇad İş Forumu'na da katıldı. Her iki ülkenin işadamlarına birlikte yatırım çağrısı yapan Erdoğan, şöyle dedi:
Ufak ufak hibeler veriyorlar, ardından emirler veriyorlar. Afrika
'yı böyle sömürdüler. Aynen böyle sömürmeye devam ediyorlar. İnşallah bu asrın sonuna doğru bugünkü Afrika'yı bulamayacaklar. Çok daha diri bir Afrika olacak.
Teröre çok kurban verdik. Biz damdan düştük ya damdan düşenin halinden damdan düşen anlar, diğerleri anlamaz. Terör konusunda biz şu anda PYD, PKK, YPG, DEAŞ, DHKP-C bütün bunlarla mücadele ediyoruz. Biliyorum sizler de burada Boko Haram
ile mücadele ediyorsunuz. İdris kardeşimin buradaki dik duruşu Çad'ı şu anda terörden arındırılmış hale getirdi. Ama asla terör uyumaz, bunu biliniz. Onun için dik duracağız, yolumuza öyle devam edeceğiz.
KAZAN-KAZAN İLKESİ
Bizim Afrika'ya bakışımız asla bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. İlişkilerimizde karşılıklı saygıyı, sevgiyi, kazan-kazan ilkesini temel alıyoruz. Birlikte gelişmeyi, üretmeyi, zenginleşmeyi arzu eden bir anlayışla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası içindeyiz. Çad temaslarını tamamlayan Erdoğan, gezisinin son durağı Tunus'a gitti.
7 ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye ile Çad arasında, "Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü", "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması", "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", "Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası", "Türk Kültür Kompleksi Arazisinin Tahsisine Yönelik Resmi Protokol", "Hidrokarbon, Maden ve Mineral Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı. 7 anlaşmadan birine de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
imza attı.