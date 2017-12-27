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, ’nün uçak tezgâhı için ifade verdi

Ünlü Türkücü , kendisine uçmayan çürük uçak satılması; hakkını mahkemede arayınca da 'nün yargıdaki uzantıları tarafından mağdur edilmesi ile ilgili şikâyeti çerçevesinde savcıya ifade verdi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017
İbrahim Tatlıses, FETÖ’nün uçak tezgâhı için ifade verdi
'in avukatı, yeniden Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'ne başvurarak karara yönelik "düzeltme" istedi. Adliyeye gelerek ifade veren Tatlıses, dilekçesinde, "Yargı eliyle kamu gücünü /PDY yapılanması menfaatine kullananlar hak ettikleri cezayı almalıdır" dedi.
Tatlıses, 2010'da Tarkim Havacılık'ın ortağı Faruk Bayındır'ın kayınpederi Megatrans Şirketi'nin sahibi Ahmet Özbey'den 6 milyon dolara uçak almış, ancak çürük çıkan uçağı firma kabul etmediği için parasını da iade etmeyi kabul etmemişti. Şirket, aldırdığı haciz kararıyla Tatlıses'in 6 milyon TL'lik villasını 1.5 milyon liraya icradan almıştı.
Bu süreçte uçağı satan şirketin sahibi Ahmet Özbey'in FETÖ firarisi olduğu, mahkemede yapılan itiraz sonrası Ankara'da icra karanını 54 günde onayan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyeleri Ayhan Doğan ve Mehmet Uslu'nun da aynı gerekçeyle meslekten çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.
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İbrahim Tatlıses, FETÖ’nün uçak tezgâhı için ifade verdi
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