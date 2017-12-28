58 bin kişiye tek tip kıyafet

KHK
kapsamındaki düzenlemeye göre "tek tip kıyafet" uygulamasının kaç hükümlü ve tutukluyu kapsadığı netleşti. 58 bin 500 olduğu belirlendi. Terör suçundan yargılanan 51 bin 700 kişi gri tulum, darbeye teşebbüs suçundan yargılanan 6 bin 800 kişi ise badem kurusu renkte tulum giyecek. Yeni düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmaktan yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor. Adalet Bakanlığı uygulamaya ilişkin yönetmeliği bir ay içinde çıkaracak. KHK'daki hükme göre, hamile kadınlar ve çocuklar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak.