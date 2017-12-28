AHEF raporuna kınama

İstanbul Aile Sağlığı Elemanları, Sağlık Memuru, Att, Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun (AHEF) 1-2-3 Aralık 2017 tarihlerinde aile hekimliği sisteminin sorunları ve çözümlerine dair düzenlediği raporu kınadı. AHEF'in düzenlenen çalıştay sonucu Sağlık Bakanlığına sunduğu raporda yer alan "Aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire ve ebeleri görevden alıp yeni açılmakta olan şehir hastanelerine gönderin, aile sağlığı merkezi giderleri için aldığımız cari gider ücretlerine ek ödeme yapın ve aile hekimleri olarak hemşire ve ebeleri bizler işe alalım, bizler çalıştırıp maaşlarını bizler ödeyelim" gibi talepleri tepki topladı. İSAHED'den yapılan açıklamada, "AHEF bu çalıştayı 22 bin aile hekimini temsilen 49 kişi ile düzenledi. Hukuktan ve uygulanabilirlikten uzak olan, daha fazla para kazanma hırsı ile taşeronlaşmayı talep eden bu rapor biz aile sağlığı hemşireleri için YOK hükmündedir. Asla kabul etmiyoruz" denildi.

BUGÜN NELER OLDU