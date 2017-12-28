Bayraklarımız tek

Tunus
'ta Cumhurbaşkanı
Essibsi basın toplantısında iki ülkenin bayraklarının benzerliği konusuna da değindi. Essibsi "Bazı kardeşlerimiz bayrak benzerliği nereden geliyor diye sordular. Bakın bayraklarımız aynı. Aslında iki tane, üç tane değil bizin tek bayrağımız var" dedi. Erdoğan ise, "Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs
olmak üzere uluslar arası gündemdeki birçok meselede aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de aynen bayrağımızdaki birlik gibi buradaki birliğimiz ortaya çok açık net koyuyo" diye konuştu. Essibsi, Erdoğan'ın Türtkiye'ye daveti üzerine ise "Memnuniyetle kabul ettim. Türkiye
'ye gitmek bizim için başka bir ülkeye gitmek değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'deki Arap Baharı sırasında, şehit edilenler anısına yapılan "Şehitler Anıtı"na çelenk bıraktı, şehitlerin ruhuna Fatiha Suresi okudu.