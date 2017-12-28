Bin 250 Bylock mağduruna tahliye

Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ
'nün ByLock
'taki gerçek kullanıcılarını gizlemek için 11 bin 480 kişiye kendi iradesi dışında ByLock yönlendirdiği ortaya çıktı. Başsavcı Yüksel Kocaman, mağdur olanların tahliyeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
ByLock sunucusunda olduğu belirlenen fakat programda yazışması tespit edilemeyen ve FETÖ üyeliğine dair başka delil bulunmayanlarla ilgili yapılan ihbarlar hükümeti harekete geçirdi. Mağduriyet oluşmaması için Ankara Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında MİT ve BTK koordinesinde aylar çalışma yürütüldü.
TUZAĞA ÇEKEN 10 PROGRAM
FETÖ'nün, ByLock'un deşifre
olma ihtimaline karşı, şeytani
bir yola başvurduğu tespit edildi. Örgütün, kriptolu programın gerçek kullanıcılarını gizlemek için "Mor Beyin" adlı bir platform oluşturduğu ve bu platformun bağlandığı sunuculara bağlı programları kullananları kendi iradeleri dışında Bylock sunucusuna yönlendirdikleri ortaya çıkarıldı. Tuzağa çekilen bu programların ise namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama gibi 10 dolayında program olduğu belirlendi. O programlar arasında ise "Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German English Dictionary, En Ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Araba2.com."un bulunduğu belirlendi.
GÖREVLERİNE İADE ...
Daha önce oluşturulan 102 kişilik ByLock listesinde yer alanlardan 11 bin 480 kişinin (140 civarı mükerrer) kendi iradesi dışında bu tuzağa çekildiği tespit edildi. Bunlardan bin 250 kişinin tutuklu olduğu, bir kısmının da meslekten ihraç edildiği kaydedildi. Bu kişiler hakkında iade ve tahliye işlemlerinin başlatılması için ilgili kurum ve yargı mercilerine bilgi verildi. Tutuklu bulunanlardan hakkında FETÖ mensubu olduğuna dair başka delil bulunamayanların önümüzdeki günlerde tahliye edilmesi bekleniyor.
HÂLÂ EN BÜYÜK DELİL
İhraç edilenlerin ise OHAL
komisyonu ya da KHK'larla görevlerine
iade edileceği belirtildi. Tuzağa düşen 11 bin 480 kişiden bin 327'sinin Ankara'da, 4 bin 164'ünün ise İstanbul'da olduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da, ByLock'un en büyük delillerden biri olduğunu ve bu konuda hiçbir değişiklik olmadığını bildirerek, "Bir FETÖ organizasyonu ile karşı karşıyayız. Bir kişinin dahi mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.
TUZAĞI FİRARİ TÜBİTAK'ÇI KURDU
FETÖ tuzağının başında firari eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'ın ekibinde yer alan Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın bulunduğu belirlendi. Erbakırcı'nın "Mor Beyin" adlı platformu geliştirtirdiği belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Erbakırcı'nın darbe girişiminden 4 gün sonra Hollanda'ya kaçtığı tespit edildi.