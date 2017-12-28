Çiftlik evine uyuşturucu baskını

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda Edremit ilçesinde Yeni Mahalle'de bulunan bir çiftlik evinden uyuşturucu sevkiyatı bilgisini alınca eve operasyon düzenledi. Dün saat 17.30 sıralarında geniş güvenlik önlemleri içerisinde eve giren narkotimler evin her bölümünü didik didik aradı.

Van Emniyeti'nin kadrolu narkotik köpeklerinden Zeyna'nın da katıldığı operasyonda evin garaj kısmında bulunan çuvallara Zeyna tepki verdi. Tepki verilen çuvallar açılarak içerilerinde inceleme yapan uzman ekipler, her birinde 50 paketin bulunduğu 4 çuval içerisindeki maddenin eroin olduğunu tespit etti.

4 çuval içerisinde toplam 200 paket halinde bulunan 102 kilo 100 gram eroine el koyan ekipler evin sahibi olarak belirlediği 2 şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Yapılan soruşturmada paketler halindeki eroinin, eve sevkiyat için getirilip bir araca yüklenme aşamasında ele geçirildiği öğrenilirken, polisin uyuşturucunun temin ve ulaştırılacağı adres ve şahıslar üzerindeki çalışması devam ediyor.