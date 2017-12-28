Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Çiftlik evine uyuşturucu baskını

Çiftlik evine baskını

Edremit’te narkotik ekiplerince bir çiftlik evine baskını yapıldı. Narkotik köpeği Zeyna’nın da katıldığı baskında evin garaj kısmında çuvallar içerisinde 200 adet paketler halinde 102 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Paketlenmiş halde sevkiyat için bekletildiği tespit edilen uyuşturucuyla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 12:25
Çiftlik evine uyuşturucu baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda Edremit ilçesinde Yeni Mahalle'de bulunan bir çiftlik evinden sevkiyatı bilgisini alınca eve operasyon düzenledi. Dün saat 17.30 sıralarında geniş güvenlik önlemleri içerisinde eve giren narkotimler evin her bölümünü didik didik aradı.

Van Emniyeti'nin kadrolu narkotik köpeklerinden Zeyna'nın da katıldığı operasyonda evin garaj kısmında bulunan çuvallara Zeyna tepki verdi. Tepki verilen çuvallar açılarak içerilerinde inceleme yapan uzman ekipler, her birinde 50 paketin bulunduğu 4 çuval içerisindeki maddenin eroin olduğunu tespit etti.

4 çuval içerisinde toplam 200 paket halinde bulunan 102 kilo 100 gram eroine el koyan ekipler evin sahibi olarak belirlediği 2 şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Yapılan soruşturmada paketler halindeki eroinin, eve sevkiyat için getirilip bir araca yüklenme aşamasında ele geçirildiği öğrenilirken, polisin uyuşturucunun temin ve ulaştırılacağı adres ve şahıslar üzerindeki çalışması devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftlik evine uyuşturucu baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN