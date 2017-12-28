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’nu ziyaret etti

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017
Emine Erdoğan Maarif Okulu’nu ziyaret etti
'ın eşi , Tunus'ta 3 Kasım 2017'de açılan Uluslararası 'nu ziyaret etti. Okul öğrencileri ve velilerin yer aldığı programda, Maarif Vakfı Okulu'nun yeni aydınlık çehresinin, Türkiye- Tunus iş birliğini güçlendireceğine olan inanç vurgulandı. Programda öğrenciler, Türkçe şarkılar seslendirdi. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'la bazı bakan eşleri de eşlik etti. Çad'da da ülkenin farlılıklarını temsil eden çocukların birlikte eğitim gördüğü okulu ziyaret eden Emine Erdoğan yoğun ilgiyle karşılanmıştı.
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Emine Erdoğan Maarif Okulu’nu ziyaret etti
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