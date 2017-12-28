Esad ile yürünemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
4 günlük Afrika turunun son durağı olan Tunus'u dün ziyaret etti. Erdoğan'ı Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
ABD yönetiminin Kudüs
'ü İsrail
'in başkenti olarak tanımak ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda attığı yanlış adımın, BM Genel Kurulu'nda nasıl geri döndüğünü, nasıl tüm dünya tarafından püskürtüldüğünü gördük. 128 ülke bir tarafa, biri ABD, 8'i si herhalde Tunus'un ilçeleri gibi 9 ülke bir tarafa. Türkiye ve Tunus hep birlikte güçlü şekilde şunu söylemektedir: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kudsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. Küresel vicdan hukuk dışı ve adaletsiz bu karara müsamaha göstermedi. Filistin
'e ve barış sürecine desteğimizi sürdüreceğiz.
(Kudüs meselesinde bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili) Bir ülke BM Güvenlik Konseyi'ni kilitleyebiliyor. Acaba bu 5 tane daimi üye içinde bir Müslüman ülke var mı? Yok. 2. Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde hazırlanmış olan BMGK'nin reforme edilmesi lazım. Niye orada Tunus olmasın, niye biz olmayalım? Gelin sesimizi hep birlikte çıkaralım, bu bizim hakkımız ya, hakkımızı alalım.
(10 ülkenin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili) Filistin'in devlet olarak tüm dünyada tanınmasını sağlama çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması konusu zaten bizim ortak irademizdir. İslam dünyası bu konuda hemfikirdir. Burada fiili bir işgal vardır. Böyle bir işgalin olması hasebiyle tabelalarımızı asamıyoruz. Şu anda Türkiye olarak başkonsolosluğumuzda büyükelçimiz var. Fiili olarak biz bunu zaten ilan etmişiz. İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyle siz dünyayı yanınıza alamasınız, alamadınız zaten.
Suriye'de Esad ile yürümek kesinlikle mümkün değil. 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız. Esad, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine biz kalkıp da bu işi o götürebilir diyemeyiz. Dersek, o 1 milyona yakın o öldürülmüş olan Suriyeliye, o insanlara haksızlık yapmış oluruz. Biz böyle bir şeyi Türkiye olarak tanıyamayız. Nitekim şu anda Suriye'de hala kan gövdeyi götürüyor. İdlib, Afrin ortada, Deyrezzor ortada. Esad ile bu huzur oraya gelmez.
ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI
Tunus Cumhurbaşkanı Essibsi, Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Daha sonra Essibsi, Erdoğan onuruna yemek verdi. Erdoğan ziyaret kapsamında, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır, Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi, Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid es-Sibsi'yi ayrı ayrı kabul etti.