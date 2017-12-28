Fatih Üniversitesi’ne operasyon: 64 gözaltı

FETÖ'ya bağlı Fatih Üniversitesi
'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün üniversitenin eski çalışanları ve akademisyenlerine kapsayan 171 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyona Çevik Kuvvet ve Özel Harekât ekipleri de destek verdi.
İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen şüphelilerden 64'ü yakalandı, diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Üniversitenin Hadımköy'deki kampusunda detaylı inceleme yapıldı. Yaklaşık 50 odadaki bigisayarların incelenmesinin ardından odalar mühürlendi.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra üniversite kapatılmış, Hadımköy'deki merkez yerleşkesi de İstanbul Üniversitesi'ne devredilmişti. Üniversitenin kurucu rektörü Şerif Ali Tekalan ise firari sanık olarak aranıyor.