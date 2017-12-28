FETÖ'nün kirli oyununu tek tek anlattı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan farklı rütbelere mensup eski emniyet mensubu 21'i tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından tanıklığına başvurulan E.Y. ifadesinde, daha önce terörle mücadele şube müdürlüğünde çalıştığını ve sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Bu yapıyla ilk olarak polis okulunda tanıştığını belirten E.Y, şöyle devam etti:

"Polis okulunda eğitim sürecinde çarşı iznine gittiğimizde kahvaltıya götürülüyorduk. Orada bir öğretmenle tanıştırıldık. Tayinim ilk olarak Trabzon'a çıktı. Trabzon'da beni cemaatten birisi karşıladı. Ev tutmamıza yardımcı oldular. Bize 'Dünyanın çeşitli yerlerinde çocuklar okutuyoruz, gönlünüzden kopanı verin.' dediler. Sonra bir süre Muş'ta çalıştım. Ardından Adana'ya geldim. Beni burada bu yapıya mensup S.T. isminde bir arkadaş karşıladı. Muş'ta benimle ilgilenen şahıs beni ona söylemiş. Seyrek de olsa ayda bir sefer sohbet toplantısına gidiyordum.

"TELEFONLAR ALINARAK BYLOCK YÜKLENDİ"

Sohbette o günün konusuyla ilgili ders anlatıyordu. Fetullah Gülen'in kitapları okunuyordu. 17-25 Aralık sonrası sohbetler azalmaya başladı. İlk aşamada ben ByLock yüklemedim. Sonraları sohbete gitmiyordum. Daha sonra sohbete gitmeyince sohbet veren şahıs 'Arkadaşlar hükümet bizi sıkı takip ediyor, telefonunuza bir program yükleyeceksiniz, o programdan gelen duaları, yazıları okuyun.' dedi. Bir sohbet ortamında telefonlar alınarak ByLock yüklendi."

"NE SORARLARSA BİLMİYORUM, HATIRLAMIYORUM ŞEKLİNDE CEVAP VERİN"

Tanık E.Y. bu programdan dua ve sohbet toplantılarının nerede yapılacağıyla ilgili bilgilerin geldiğini aktararak, ''Bize bir şifre verildi. Tango tarzı bir programdı. Huzurdaki tutuklu sanık Murat S. ile nezarette gözaltı sürecinde tanıştık. Bana 'Yeniden görevimize döneceğiz, bu devran dönecek. Ne sorarlarsa bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde cevap verin.' dedi." ifadesini kullandı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık Samet K'nin Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazıyla birlikte gönderilen ByLock kullanıcı listesinden adının çıkarılmış olması nazara alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleriyle tahliyesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de, sanık Samet K'yi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleriyle tahliye ederek, duruşmayı 1 Şubat 2018'e erteledi.