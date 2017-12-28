İngilizce Türkiye’de öğrenilir

Eğitim turizminin en önemli ayaklarından biri olan yaz kamplarının yeni adresi Türkiye oldu. 5-17 yaş arası çocukların başta İngilizce öğrenmek için tercih ettiği Türkiye'deki yaz kamplarına 2017'de 69 ülkeden binlerce çocuk katıldı. İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerin pahalı ve uzak olması nedeniyle artık Türkiye'yi tercih eden yabancı öğrenciler arasında Çinli, Rus, Arap ve Gürcüler var. Yaz kampı sektörü Türkiye'de 350 milyon dolara ulaştı. 3 yıl içinde Türkiye bu sektörde söz sahibi 5 ülkenin arasında yer alacak. İngiliz ailelerin yaşadığı Akdeniz illerinde kurulan yaz kamplarına dünyanın dört bir yanından ilgi var. Örneğin Fethiye'de geçen mart ayında açılan Mentora Dil Okulu'na bir yaz döneminde 500'e yakın yabancı öğrenci kayıt yaptırdı.

OXFORD'A RAKİP

Öğrencilere buradaki İngiliz ailelerin yanında kalabilme fırsatı tanıyarak "doğal İngilizce" ortamı sağlayan okulda Rusya'dan 132, Çin'den 36, Suudi Arabistan'dan 84, İran'dan 24 çocuk kayıt yaptırdı. SABAH'a konuşan Mentora İran temsilcileri, İranlı ailelerin yabancı dil eğitimi için çocuklarını İngiltere'ye gönderdiklerini belirterek, "Ancak bu eskisi kadar kolay değil. Güvenlik gerekçeleriyle İngiltere sıkıntı çıkarıyor. Ve Türkiye'ye göre uzak. Fethiye'ye yoğun ilgi var. Bu anlamda Oxford'a rakip olacak" dedi. 1989'dan bu yana 400'ün üzerinde kamp düzenleyen sektörün Türkiye'deki önde gelen kurumlarından Geleceğin Yıldızları'nın kurucusu Fahrettin Gözet de, "Kampçılık turizm için de büyük fırsat barındırıyor. Ülkemizde kampçılık sektöründe yaklaşık 4 milyar dolarlık bir potansiyel bulunuyor. Bunları mutlaka değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin 2020 yılı itibariyle Türkiye'nin kampçılıkta söz sahibi 5 ülke arasında olacağını tahmin ediliyor" diye konuştu.