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yine sessizliğe büründü

’nün adlı yazılım sayesinde telefonlara yüklediği ortaya çıkınca Lideri Kemal sessizliğe büründü. Kılıçdaroğlu, dört bakan ve bazı milletvekillerinde ByLock olduğu iftirasını ortaya atmıştı. Devlet kirli tezgahı deşifre edince Kılıçdaroğlu da yalanlarını yuttu.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 01:16 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 01:58
Kılıçdaroğlu yine sessizliğe büründü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nün geliştirdiği adlı yazılımla 11 bin 480 GSM numarasına yüklendiğini açıkladı. Savcılık Mor Beyin yazılımını yapan çalışanının ismini de açıkladı. ByLock davalarını sulandırmak isteyen FETÖ, 2014 yılı Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Namaz Vakitleri TR, Kıble Pusulası, Freezy gibi uygulamalar üzerinden bylock IP'sine yönlendirme yaptığı ve böylece bu uygulamaları kullanan insanları verilerinde ByLock kullanıcısı gösterildiği ortaya çıktı.


KILIÇDAROĞLU'NUN YALANLARI ELİNDE PATLADI
Genel Başkanı Kemal , dört bakanın ve 60'a yakın 'li milletvekilinin ByLock kullandığı yalanını ortaya atmıştı. Çıktığı her platformda aynı yalanı tekrarlayan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ByLock tezgahı deşifre edilince sessizliğe büründü. Devlet, FETÖ'nün Mor Beyin yazılımıyla 11 bin 480 kişinin telefonuna ByLock yüklediğini tespit etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun 'ByLock'çu bakan ve vekiller var' sözlerinin perde arkasında kimin olduğu anlaşıldı. FETÖ, Mor Beyin yazılımını kullanarak AK Partili bakan ve vekillerin cep telefonuna kendilerinden habersiz ByLock yükleyecekti.


FETÖ'NÜN FİRARİ KÖSTEBEĞİ BELLİ OLDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün Mor Beyin yazılımını eski TÜBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği açıkladı. FETÖ firarisi yazılım uzmanı 'in de Özbakırcı ile birlikte çalıştığı ve FETÖ firarisi olduğu belirtiliyor. FETÖ firarisi yazılım uzmanı Yasin Alpen'in de Özbakırcı ile birlikte çalıştığı ve FETÖ firarisi olduğu belirtiliyor.

Son Dakika Haberi: Mor Beyin yazılımını yapan TÜBİTAK çalışanı FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı
Son dakika: Savcılık'tan flaş bylock açıklaması
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Kılıçdaroğlu yine sessizliğe büründü
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