Kılıçdaroğlu yine sessizliğe büründü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün geliştirdiği Mor Beyin adlı yazılımla 11 bin 480 GSM numarasına ByLock yüklendiğini açıkladı. Savcılık Mor Beyin yazılımını yapan TÜBİTAK çalışanının ismini de açıkladı. ByLock davalarını sulandırmak isteyen FETÖ, 2014 yılı Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Namaz Vakitleri TR, Kıble Pusulası, Freezy gibi uygulamalar üzerinden bylock IP'sine yönlendirme yaptığı ve böylece bu uygulamaları kullanan insanları BTK verilerinde ByLock kullanıcısı gösterildiği ortaya çıktı.





KILIÇDAROĞLU'NUN YALANLARI ELİNDE PATLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört bakanın ve 60'a yakın AK Parti'li milletvekilinin ByLock kullandığı yalanını ortaya atmıştı. Çıktığı her platformda aynı yalanı tekrarlayan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ByLock tezgahı deşifre edilince sessizliğe büründü. Devlet, FETÖ'nün Mor Beyin yazılımıyla 11 bin 480 kişinin telefonuna ByLock yüklediğini tespit etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun 'ByLock'çu bakan ve vekiller var' sözlerinin perde arkasında kimin olduğu anlaşıldı. FETÖ, Mor Beyin yazılımını kullanarak AK Partili bakan ve vekillerin cep telefonuna kendilerinden habersiz ByLock yükleyecekti.





FETÖ'NÜN FİRARİ KÖSTEBEĞİ BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün Mor Beyin yazılımını eski TÜBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği açıkladı. FETÖ firarisi yazılım uzmanı Yasin Alpen'in de Özbakırcı ile birlikte çalıştığı ve FETÖ firarisi olduğu belirtiliyor. FETÖ firarisi yazılım uzmanı Yasin Alpen'in de Özbakırcı ile birlikte çalıştığı ve FETÖ firarisi olduğu belirtiliyor.

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