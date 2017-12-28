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’daki operasyonunda 18 kişi tutuklandı

’da operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli ve ihraç edilmiş askerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 kişi yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 09:49
Konya’daki FETÖ operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım /PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri itirafçıların beyanları ile askeri personelin kimlik tespiti ve deşifre çalışmaları tamamlanarak 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

27'Sİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

13 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan 53 şüpheliden, 27'si alınan ifadeleri sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hakkında bildiklerini detaylı olarak anlatıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 18 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamaları sonrası tutuklanarak Konya Kapalı cezaevine gönderildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Konya’daki FETÖ operasyonunda 18 kişi tutuklandı
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