İstanbul Tuzla'da yayılan ağır koku için yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kameralarından, sahaya döküm yaptığı yönünde tespit bulunan 5 vidanjör, Polis Merkezi'ne getirildi. Vidanjörlerden örnekler alınarak kriminal laboratuvarına gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söyledi. Herhangi bir can kaybının ve kalıcı bir hastalığın olmaması sevindirici. Ancak buna sebebiyet verenlerin de en ağır şekilde cezalandırılması lazım" dedi. Bu arada İSO Meclis toplantısında konuşan Özhasaki deprem konusunda uyarılarda bulundu. Özhaseki şunları söyledi: "Hocalar, 2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı olmayacak' diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi? Şu ana kadar dönüşen konut sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Bu, yeterli değil. Türkiye çapında seferberlik ilan edip bu sorunun üzerine gideceğiz."

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