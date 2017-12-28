Türkiye'den ABD'ye vize yanıtı: Herhangi bir güvence verilmedi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD'ye herhangi bir güvence verilmediğini bildirdi. Büyükelçilik, ABD'nin vize kararına karşılık, ABD vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır" denildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:



"ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.



Öte yandan, ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir."

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