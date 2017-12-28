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hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 15:29

Başsavcılık tarafından, 'ta 2014'ten sonra 2016 terör örgütünün darbe girişimine kadar, FETÖ terör örgünün ticari cemiyet kuruluşu olan TUSKON'un birçok toplantılarına, fuarlarına ve kongrelerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
TÜYAP yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmanın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını cebren ortadan kaldırmak, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisini cebren işlevsiz hale getirmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren görevini yapmaktan engellemek, FETÖ terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık yapmak suçlarından" başlatıldığı kaydedildi.

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TÜYAP hakkında soruşturma başlatıldı
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