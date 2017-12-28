Yeni yıl 2018 öncesi en güzel Cuma mesajları! - İşte Resimli Cuma mesajı

Bu senenin son haftasına özel en güzel Cuma mesajları yine sabah.com.tr'de. Her hafta bu önemli günün gelmesi ile birlikte binlerce kişi birbirine resimli Cuma mesajları gönderiyor. Sevdiklerinize, büyüklerinize veya akrabalarınıza SMS olarak yollayabileceğiniz sözler için doğru yerdesiniz. Müslüman alemi için en değerli günlerin başında yer alan bir günü daha idrak ederken siz de Cuma mesajı ile bugünün coşkusunu yaşayabilirsiniz.

YENİ YIL ÖNCESİ EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Belki kalbindir acıyan. Belki bedenin. Belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimi. Ya Rabbi; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Dua ile cumamız mübarek olsun.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

Gününüz aydın, neşeniz bol, işleriniz hayırlı, kazancınız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar.

Bugün öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olunmayan dua, def edilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, ALLAH demeyen dil kalmasın... Cumamız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri sana yönelen gönülleri sana bükülen boyunları sana yalvaran bu dilleri boş çevirme... Hayırlı Cumalar.

Kalbimizden geçen hakkımızda hayırlı olacak duaları mübarek Cuma hürmetine sen kabul et Allah'ım.

Af dilemekten çekinmeyin, hiçbir günah Allah'ın rahmetinden büyük değildir.

Yere inen her melek duacınız olsun, okuduğunuz her ayet ilacınız olsun. Kabirde Kur'an ışığınız olsun, evinize nur kalbinize iman dolsun. Cumamız mübarek olsun.

Rabbimiz bizi her türlü korku ve hüzünden, endişe ve kederden koru. Amin. Cumanız mübarek olsun.

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Dualarda barışmak dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Akıp giderken keriye kalan bir selam bir vefa bir de habersiz yapılan duadır. Hayırlı Cumalar.

Aklınıza gelen güzel şeyleri Dua'ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur. Hallolur. Hayırlı Cumalar.

Cuma aşktır, muhabbettir, berekettir, rahmettir, nurdur. Tüm müslümanların Cuma'sı mübarek olsun.

Yüreğimizde kabul olunması gereken duaları "Cuma" hurmetine sen kabul et ALLAH'ım.

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile... Cumamız hayırlı ve mübarek olsun.