ABD vermedi, silahlı İHA yapar hale geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 2017 TÜBİTAK
Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
Sudan, Çad, Tunus ziyaretlerinde eserleri yerinde görmek suretiyle hem öğündüm hem de Batı'nın oraları yerle yeksan ettiğini görünce üzüldüm. "Bu adanın tamamını restore edelim. Ülkemden buraya ciddi manada bir turist akımının olduğunu göreceksiniz ve tarih burada yeniden ayağa kalkacaktır" dedim. Sağolsunlar kabul ettiler. First ladyleri de devreye sokunca işi sağlama aldık.
Kendi teknolojimizi üretmezsek, kendi ürünlerimizi yapmazsak gerçek manada bağımsız olamayız. Başta ABD olmak üzere onlardan insansız hava aracı isterdik. Dostumuz ya, startejik ittifakımız ya, bize derlerdi ki "Kongre'den izin çıkmadı." Ama ne oldu, kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bırakın İHA yapmayı, silahlı İHA'yı yapar hale geldik. İHA'larımız 32 bin feete kadar çıkıyor. Terörle mücadelemizdeki başarının arkasında onların çok büyük payı var. Şu anda daha da güçlü olanlarını üretir hale geldiler. Türkiye bugün bağımsızlığından zerre kadar taviz vermiyorsa, bu ekonomiden savunma sanayisine kadar elde ettiğimiz başarılar sayesinde.
Yalnızca ilim erbabı değil, birçok sultan ve hükümdar da buluşlara imza atmıştır. Fatih Sultan Mehmet
Han, kendi döneminin en büyük aslında Ar-Ge'cisidir. İstanbul sadece silahla, güçle, askeri kuvvetle fethedilmemiştir. İstanbul aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri alanlardaki Ar-Ge ve yenilikçi kabiliyetiyle alınmıştır. Tasarımını yaptığı Şahi topları, top döküm teknolojisinde zamanının en az 100 yıl ilerisinde bir teknolojiye sahipti. Yüzyıllarca sayısız yeniliğe imza atmış bir ecdadın torunu olarak acaba neden bu kadar mevzi kaybettik? Nasıl oldu da bilim ve teknoloji konusunda bu kadar geriye düştük? Ben sorunun zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Mücadeleyi önce zihinlerimizde ve gönüllerimizde kaybettik.
Okullarımızda çocuklarımıza "Yeni işler çıkartarak başınıza dert açmayın" dedik. Batı karşısında ezik, ilerlemeyi Batı'ya öykünmekte gören, değerlerine karşı nobran kuşaklar yetişti. Başarının anahtarı özgüven sahibi olmak, kendi kabiliyetlerinin farkına varmaktır. Taklit etmekten çıkıp öne çıkmaya, takip ve taklit edilen olmaya ihtiyacımız var. En büyük ihtiyacımız, para petrol ve silah değil, başarabilmeye inanmak. Kudüs meselesinde dolarlar işi halledebildi mi, dünyayı satın alabildi mi?
Artık internetler eve yerleşti. Yani zehir evin içinde. Bu tehlikeden kurtulmalıyız, çok ciddi bir uyuşturucu müptelasıdır.
15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden, hele hele tankın altına kendini atacak kadar inançlı bir gencimiz oradan kurtuluyor. Gençlerin yapamayacağı hiç bir şey yok. Şimdi ben bu genci yurtdışına gönderdim, dil yapıyor vesaire... Ve gelecek yazılımcı olarak yoluna devam edecek.
4 BİLİM 11 TEŞVİK ÖDÜLÜ
BİLİM ÖDÜLÜ:
Temel bilimler alanında Prof. Dr. Reşat Apak, Doç. Dr. Ömer İlday, Mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Ömer Civalek, Sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Sumru Altuğ.
TEŞVİK ÖDÜLLERİ:
Temel bilimler alanında Prof. Dr. Şule Ertel Ela, Doç. Dr. Filiz Kuralay, Doç. Dr. Önder Metin, Mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Doç. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, Doç. Dr. Cem Sevik, Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Sosyal Bilimler alanında Doç. Dr. Reşat Bayer, Doç. Dr. Seda Ertaç Güler, Doç. Dr. Ebru Kaya.