AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi. AK Parti Sözcüdü Mahir Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak AK Parti MKYK'da 2017 değerlendirmesi yapılacak, partinin kongre süreci ele alınacak.

Sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme ve yansımaları ile Kudüs gelişmeleri tartışılacak.



Soru: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin askerlerle ilgili açıklamaları oldu.

İkinci soru da tek tip kıyafetlerin onur kırıcı olduğu yorumu geldi.



KILIÇDAROĞLU KENDİNİ GETİRENLERE DİYET BORCUNU ÖDÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulunan askerleri savunmasına ilişkin gelen bir soruya karşın, "Kılıçdaroğlu kendisini o koltuğa getirenlere diyetini ödüyor. Kahramanları itibarsızlaştırıyor. Kılıçdaroğlu açık konuşsun ben darbecilerin yanındayım desin" dedi.



Ünal konuşmasında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset biçimi adeta bir ihanet haline gelmiş halde. Kullandığı ifade şu; köprüde askerler linç edildi. Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Herkesin gözü önünde cereyan etti. Asker kanunsuz emre asla riayet etmez. O gece ordumuzun içerisinde kanunsuz emre riayet etmeyen askerlerimiz vardı. Kemal Kılıçdaroğlu bal gibi biliyor ki, o gece köprüde milletin üzerine tanklarla ateş açanların, FETÖ'cü olduğu ve bunu bir emirle değil gönüllü olarak yapıldığını herkes gördü. Fetöcülerin haklarını savunmaya dönük söylemer, gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu onların bilmeli ki o FETÖ'cü askerlere bu millet dokunmadı.



AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak AK Parti MKYK'da 2017 değerlendirmesi yapılacak, partinin kongre süreci ele alınacak.

Sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme ve yansımaları ile Kudüs gelişmeleri tartışılacak." ifadelerine yer verdi

AK PARTİ'DE UYUM MESAİSİ BAŞLADI

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum değişiklikleri için 5 alt komisyon kurdu. Yürütmenin yapılandırılması, personel rejimi, mahalli idareler, seçim mevzuatı ve TBMM İç tüzüğü ile ilgili komisyonlar çalışmalara başladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim ittifakı konusu, seçim mevzuatını ele alan komisyonda görüşülecek. Yerel seçim ile ilgili değişikliğin, Mart 2019 yerel seçimlerine 1 yıl kala tamamlanması gerekiyor.

TEK TİP KIYAFET AÇIKLAMASI



Tek tip kıyafetle ilgili PKK'nın elebaşları ne diyorsa maalesef CHP de aynısını söylüyor. O gece darbe suçundan suç üstü yakalananların devletin bekasına dönük girişim içinde bulunan terörisitlere yönelik bir düzenleme yapıldı. Yine aynı Kılıçdaroğlu burada o teröristlerin hakkını savunuyor. Bir kere de milletin yanında olsun.



ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

11. cumhurbaşkanımızı Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer.

Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın "üzüldüm" ifadesi de budur.

Bizimle dostlarımızın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bu süreçte bir teması olmamıştır.

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