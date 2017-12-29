Bodrum’da fuhuş çetesine büyük darbe

Gözde turizm merkezi Bodrum'da sınır aşan suçlardan fuhuş amaçlı insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında, istihbari bilgileri değerlendiren

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ağustos ayında başlattığı soruşturma kapsamında; Kırgız, Kazak, Türkmen, Ukrayna ve Rus uyruklu kadınları Bodrum'da fuhuşa teşvik eden Ö.K liderliğindeki örgüte yönelik olarak, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon gerçekleştirmişti.



Eş zamanlı operasyonlar neticesi; fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunduğu tespit edilen 15 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldıkları Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken Bodrum'da uyuşturucu madde satıcıları ve göçmen tacirlerinden sonra bir darbe de fuhuş için aracılık eden insan tacirlerine vurulmuş oldu.



22 SINIR DIŞI

Bodrum, İzmir, Van ve Yalova'da 20 farklı adreste gerçekleştirilen aramalar esnasında yaşları 19-30 arasında değişen 22 kadın yakalandı. 22 yabancı uyruklu kadın, idari işlemleri sonrası sınır dışı edildi.



Aramalarda 2 ruhsatsız tabancayla, içmek için hazır halde bulunan esrar maddesine de elkonuldu. Fuhuşa aracılık eden şüphelilerin Bodrum'da üç otel ve bir apart işletmesiyle irtibatlı olarak yer temin ettikleri belirlendi.



Şüphelilerin ele geçen whatsapp yazışmalarında, müşterilerine fuhuş için temin ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraf albümlerini gönderdikleri; "Kış sezonu için yeni araçlarımız hazır"* şeklinde tanıtımla pazarlık yaptıkları belirlendi.



Yazışmalarda; " Bodrum'da 7/24 hizmetinizdeyiz...Yeni dev kadromuzla sizlerin memnuniyeti için biz buradayız. Bodrumda hizmetlerimizde güven ve kaliteyi ilke edindik..." ifadelerinin de kullanılması dikkat çekti.

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