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'da operasyonu! 4 kişi tutuklandı

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 09:02
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.K, Y.K, E.Y, E.A. ve S.U'nun madde ticareti yaptığı belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Bursa-İstanbul otoyolunda çeşitli zamanlarda operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, zanlılar gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K, E.Y, Y.K. ve S.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı
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