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’li belediye hazır tesisi işletemedi

İstanbul Bakırköy’de 2013’te hayırseverlerin katkısıyla 23 milyon TL’ye yaptırılan huzur evi işletme sorunu nedeniyle kaderine terk edildi

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
CHP’li belediye hazır tesisi işletemedi
Bakırköy'de dönemin belediye başkanı 'li Ateş Ünal Erzen, kimsesiz ve muhtaç durumdaki yaşlılara bakmak amacıyla 2007'de Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden ücretsiz tahsis edilen arazi üzerinde "Çiroz Yaşamevi" adlı projenin temelini attı. Milli Emlak ile belediye arasındaki protokole göre huzurevinin işletmesi belediye tarafından yapılacaktı. 10 bin metrekare alana kurulan huzurevi inşaatına hayırseverlerin katkısını sağlamak için Bakırköy Kültür Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmet Vakfı kuruldu. Vakıf desteğiyle başlayan inşaat, bitirilemeyince kalan kısmı Bakırköy Belediyesi'ne devredildi ve inşaat bu şekilde tamamlandı.
2013'te huzurevinin inşaatı bitti ve açılışı CHP Genel Başkanı tarafından yapıldı. Ancak tesisin işletme sorunları çözülemediğinden bugüne kadar tek bir yaşlı bile kalmadı. AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Keleş, konuyu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ileteceklerini belirterek şunları söyledi: "Burayı belediye işletebilir. 465 milyon lira 2018 bütçesi var. İstanbul'da bin 800 civarında bakıma muhtaç yaşlı sıra beklemekte. Burası da 108 odalı bir yer. Eğer belediye işletemeyecekse bakanlık işletebilir."



SÜİT ODALARI BİLE VAR
108 odaya sahip huzurevinde, 61 adet 25 metrekarelik, 33 adet de 30 metrekarelik normal ve çeşitli büyüklüklerde süit odalar bulunuyor. Tesiste ayrıca kapalı havuz, spor salonu, kafeterya, tiyatro salonu, restoran ve 5 hobi atölyesi de yer alıyor.
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CHP’li belediye hazır tesisi işletemedi
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