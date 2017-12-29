CHP’li belediye hazır tesisi işletemedi

Bakırköy'de dönemin belediye
başkanı CHP
'li Ateş
Ünal Erzen, kimsesiz
ve muhtaç durumdaki
yaşlılara bakmak
amacıyla 2007'de
Milli Emlak Genel
Müdürlüğü'nden ücretsiz
tahsis edilen arazi üzerinde
"Çiroz Yaşamevi"
adlı projenin temelini attı.
Milli Emlak ile belediye
arasındaki protokole göre
huzurevinin işletmesi belediye
tarafından yapılacaktı.
10 bin metrekare alana
kurulan huzurevi inşaatına
hayırseverlerin katkısını
sağlamak için Bakırköy
Kültür Sağlık Eğitim ve
Sosyal Hizmet Vakfı kuruldu.
Vakıf desteğiyle başlayan
inşaat, bitirilemeyince
kalan kısmı Bakırköy
Belediyesi'ne devredildi
ve inşaat bu şekilde
tamamlandı.
2013'te huzurevinin inşaatı bitti ve açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
tarafından yapıldı. Ancak tesisin işletme sorunları çözülemediğinden bugüne kadar tek bir yaşlı bile kalmadı. Bakırköy Belediyesi
AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Keleş, konuyu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ileteceklerini belirterek şunları söyledi: "Burayı belediye işletebilir. 465 milyon lira 2018 bütçesi var. İstanbul'da bin 800 civarında bakıma muhtaç yaşlı sıra beklemekte. Burası da 108 odalı bir yer. Eğer belediye işletemeyecekse bakanlık işletebilir."
SÜİT ODALARI BİLE VAR
108 odaya sahip huzurevinde, 61 adet 25 metrekarelik, 33 adet de 30 metrekarelik normal ve çeşitli büyüklüklerde süit odalar bulunuyor. Tesiste ayrıca kapalı havuz, spor salonu, kafeterya, tiyatro salonu, restoran ve 5 hobi atölyesi de yer alıyor.