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Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması

Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İnan'ı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karasar'ı atadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması

, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. , Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. 'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130'uncu ve Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine iki üniversiteye rektör ataması yaptı.

Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması
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