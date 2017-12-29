Gazinin en büyük hayali, robotuyla Külliye’ye yürümek

Gazi Emre Doğan, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere karşı canını siper etti. Külliye'ye koşarken ağır yaralandı. Sadece ayağından 20 ameliyat geçiren 24 yaşındaki gaziyi ayağa kaldıransa, devletin onun için aldığı yürüme robotu oldu. Emre, "Hayalim, robotumla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürümek" diyor.

SOL AYAĞI PARÇALANDI

15 Temmuz gazisi Emre Doğan, devletin yürüme robotuyla ayağa kaldırdığı üçüncü gazi... Darbe girişimi sırasında Ankara semalarında jetleri görünce, babası ve eniştesiyle birlikte sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyorlardı. Jetlerin Külliye çevresine attığı bombalardan seken şarapnel parçaları Emre'nin sol ayağını parçaladı. Omuriliğine de bir parça isabet etti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Sol ayak topuğu, parmaklarına kadar parçalamıştı.

20 AMELİYAT GEÇİRDİ

Gazinin topuğunu kurtarmak isteyen doktorlar neredeyse 2-3 günde bir ameliyata aldı onu. Yaklaşık 20 ameliyat geçirdi. Sol ayak topuğu kurtarıldı. Omuriliğine ise isabet eden bomba parçası çıkarıldı. Ama Emre Doğan artık yürüyemiyordu. Ameliyatların ardından fizik tedavi süreci başladı. Hastaneler genç Emre'nin evi oldu. 15 Temmuz gazileri Mustafa Uygun ve Ahmet Kahraman'ı 95 bin dolar değerindeki robotla ayağa kaldıran devlet, Emre'yi de unutmadı. Aynı yürüme robotu geçen hafta Emre için de alındı. Adeta yeniden doğan Emre Doğan, her gün fizik tedavi sırasında robotunu üzerine giyip yürüyor. Süreci ve yaşadıklarını da şöyle anlatıyor: "Sol ayağım biraz beni zorluyor. Topuk kurtarıldı ama parmak kısmı olmadığı için ayağım biraz pasif kalıyor. Ancak onun için de bir çare ürettiler. Deriden bir ayak yapıyorlar. Patik gibi ayağımı saracak ve ben daha rahat yürüyebileceğim. Her gün 2.5 saat robotumla çalışıp, 150 adım atıyorum. Amacım, en kısa zamanda robotumla uyum sağlamak ve sokaklara çıkıp yürümek. En çok toprağa temas etmek, doğada olmak istiyorum. En büyük hayalimse Külliye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gitmek."

'YÜRÜME YARIŞI YAPACAĞIZ'

İkisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan robotlu gaziler birbirleriyle telefonda görüşüyor. Emre, "Ahmet (Kahraman) abinin enerjisi müthiş. O ayağa kalktıysa ben de yaparım. O, robotuyla alışveriş merkezine bile gittiyse ben de yapabilirim diyorum. Hatta Mustafa (Uygun) abiyi de yanımıza alıp, robotlarımızla yürüme yarışı yapmayı düşünüyoruz" diyor.

ROBOTLU 3 GAZİ...

SABAH'ın 'Yeter ki sen yürü Mustafa' başlığıyla manşete taşıdığı gazi Mustafa Uygun da umutlarını yitirmek üzereyken devletin şefkatli eliyle yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşadı. Dünyada sayılı merkezlerde olan, Türkiye'de ise ilk kez kullanılan robot, Çengelköy'de gazi olan 43 yaşındaki Uygun'un vücuduna göre özel tasarlandı. Mustafa, "Bu robot bana 'umut var Mustafa' dedirtti" sözleriyle hislerini paylaşmıştı. Gazi Ahmet Kahraman (31) da robotunu giydi ve 520 gün sonra bir alışveriş merkezinde SABAH'la buluşup, yeniden dışarıda yürümenin sevincini yaşadı.

ALDAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

?15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz'un sivil kahramanlarına hakaret eden CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, Aldan'ın katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı KHK'yı eleştirirken "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır." ifadesini kullandığı hatırlatılarak, Aldan'ın 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini önlemek için canlarını ortaya koyan vatan evlatlarına hakaret ettiği belirtildi. Bu arada eski Demokrat Parti (DP) üyeleri, "12 Eylül 2010 referandumu öncesi 'Demokrasi Buluşmaları' adıyla organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantılara FETÖ'nün finansal destek sağladığı" iddialarına ilişkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında 6 ilde suç duyurusunda bulundu.