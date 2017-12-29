Hemşirelerden AHEF’e protesto

İstanbul Aile Sağlığı Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni Hemşire ve Ebeleri Derneği (İSAHED), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun (AHEF) 1-2-3 Aralık tarihlerinde düzenlediği çalıştayda aldığı kararları kınadı. İSAHED üyeleri Sirkeci PTT önünde düzenlediği basın açıklamasında tepkilerini dile getirdi. Grup adına basın açıklaması yapan İSAHED Başkanı Hüseyin Akar, "22 bin aile sağlığı hemşiresini temsil eden bir hemşire derneği ya da STK'sını çalıştaya davet etmemiştir. Ama 22 bin aile hekimi adına çalıştaya katılan 49 kişilik aile hekimi grubu 22 bin aile sağlığı hemşiresinin mesleki geleceğini olumsuz etkileyecek çok ciddi taleplere raporlarında yer vererek Bakanlıktan taleplerde bulunmuşlardır. Hukuktan ve uygulanabilirlikten uzak olan, daha fazla para kazanma hırsı ile taşeronlaşmayı talep eden bu rapor biz aile sağlığı hemşireleri için YOK hükmündedir. Asla kabul etmiyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından (İSAHED) üyeleri bu raporu kınamak üzere başlattığı kampanya kapsamında aile sağlık çalışanlarından gelen 500'ü aşkın kınama mektubunu Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'na postaladı.

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