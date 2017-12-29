İnleri imha edildi

Örgüt kamplarına bomba yağdı, 11 terörist öldürüldü. Tunceli'de 23 sığınak ve depo imha edildi. Eş zamanlı operasyonlarda ise çok sayıda terör şüphelisi yakalandı.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Refahiye kırsalına hava harekâtı düzenlendi. Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan'ın Refahiye ilçesinin kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'de ise 9 sığınak, 12 depo ve 2 mağarada 4 EYP düzeneği, 12 kilogram amonyum nitrat, 16'sı büyük 33 tüpgaz, çok sayıda teçhizat, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Örgüte yönelik yurt içi operasyonlarda ise Adana'da 1'i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün sosyal medya propagandasını yaptığı ve örgüt eylemlerinde kamu malına zarar verdiği belirlenen şüphelilere yönelik baskınlarda 2 tabanca ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde ise Irak sınırı sıfır noktasında bulunan Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine PKK
'lı teröristlerce otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 asker yaralandı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.