Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İnleri imha edildi

İnleri imha edildi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
İnleri imha edildi
Örgüt kamplarına bomba yağdı, 11 terörist öldürüldü. Tunceli'de 23 sığınak ve depo imha edildi. Eş zamanlı operasyonlarda ise çok sayıda terör şüphelisi yakalandı.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Refahiye kırsalına hava harekâtı düzenlendi. Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan'ın Refahiye ilçesinin kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'de ise 9 sığınak, 12 depo ve 2 mağarada 4 EYP düzeneği, 12 kilogram amonyum nitrat, 16'sı büyük 33 tüpgaz, çok sayıda teçhizat, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Örgüte yönelik yurt içi operasyonlarda ise Adana'da 1'i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün sosyal medya propagandasını yaptığı ve örgüt eylemlerinde kamu malına zarar verdiği belirlenen şüphelilere yönelik baskınlarda 2 tabanca ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde ise Irak sınırı sıfır noktasında bulunan Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine 'lı teröristlerce otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 asker yaralandı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İnleri imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN