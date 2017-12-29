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Ersoy dostlarıyla anıldı

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
Mehmet Akif Ersoy dostlarıyla anıldı

Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, vefatının 81. yıldönümünde kendisi için özel olarak hazırlanan 42 kitapla anıldı. "Ummana Dökülen Irmaklar: Mehmet Âkif Ersoy'un Dost Çevresi" başlığı altında İstanbul Pendik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, İstiklal Marşı şairinin hayatı ve çevresinde bulunan dostlarını anlatan 42 kitaplık büyük bir arşiv çalışması oluşturuldu. Dün Pendik Mehmet Âkif Ersoy Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda hem kitaplar tanıtıldı hem de Milli Şair anıldı. Anma programıyla birlikte açılan ve 14 Ocak 2018'e kadar devam edecek olan sergi, 'in hayatını, ailesini ve dostlarını gözler önüne seriyor. Sergilenen eserler arasında Mehmed Âkif'i Âkif yapan dost halkasından 44 kişiye ait belge, fotoğraf, dergi ve kitaplar da yer alıyor.

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Mehmet Akif Ersoy dostlarıyla anıldı
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