Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları sabah.com.tr'de!

Her yıl heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bu seneki ikramiyesi 61 Milyon TL olarak açıklandı. 29 Aralık'ta satışa sunulan biletlere olan ilgi gün geçtikçe daha çok artıyor. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca vatandaş Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını yine sabah.com.tr adresinden takip edebilecek. Milli Piyango sonuçlar sorgulama ekranı ile biletinize çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenme imkanına sahipsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SABAH'TA

31 Aralık Pazar gecesi milyonların beklediği yılbaşı özel çekilişinin ardından gözler sonuçlara çevrilecek. Birçok çekişin olacağı bu önemli günde rakamları takip etmenize gerek olmadan sorgulama motoru ile biletinize çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebileceksiniz.

Biletinizde bulunan 6 haneli numarayı ''Bilet Numarası'' alanına yazarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ YIL BÜYÜK İKRAMİYE BU NUMARALARA İSABET ETTİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, geçtiğimiz yıl büyük heyecan yaşatmıştı. 60 Milyon TL'nin sahibi ''2796288'' numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da biri Antalya'da satıldı.